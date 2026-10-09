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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: مقتل مسؤول شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي إيران

انفجار
انفجار
القسم الخارجي

أفادت وكالة «رويترز» بمقتل مسؤول في الشرطة الإيرانية إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق البلاد.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران والمحاذية لباكستان وأفغانستان، حوادث أمنية متكررة واشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، في ظل استمرار التوترات الأمنية بالمنطقة. 

كما يسلط الحادث الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الإيرانية في المناطق الحدودية جنوب شرقي البلاد، حيث تتداخل عوامل جغرافية وأمنية تسهم في تعقيد جهود تأمين المنطقة وملاحقة الجماعات المسلحة.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والشرطة، وسط توترات ممتدة في بعض مناطقها الحدودية، الأمر الذي يدفع السلطات الإيرانية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لمواجهة التهديدات المسلحة والحفاظ على الاستقرار.

وتكتسب المحافظة أهمية استراتيجية نظرًا لموقعها الجغرافي على الحدود مع باكستان وأفغانستان، فضلًا عن امتدادها إلى ساحل بحر عُمان، ما يجعل التطورات الأمنية فيها محل اهتمام في سياق أمن الحدود والتحديات الإقليمية. ولم تتوافر في المعلومات الواردة تفاصيل إضافية بشأن هوية مسؤول الشرطة القتيل أو الجهة التي تقف وراء التفجير.

الشرطة الإيرانية عبوة ناسفة سيستان بلوشستان إيران

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