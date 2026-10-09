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رسالة ترحيب بالرئيس السيسي في كوالالمبور.. ومباحثات ثنائية مرتقبة غدا | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة ترحيب بالرئيس السيسي في كوالالمبور.. ومباحثات ثنائية مرتقبة غدا | صور

رئيس وزراء ماليزيا يستقبل السيسي في كوالالمبور
رئيس وزراء ماليزيا يستقبل السيسي في كوالالمبور
القسم الخارجي

استقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى ماليزيا في زيارة دولة، تلبية لدعوة من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب أنور إبراهيم بوصول الرئيس السيسي، ونشر رسالة عبر حساباته الرسمية قال فيها: «أهلا بكم في ماليزيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرا إلى أنه توجه إلى مجمع بونجا رايا بمطار كوالالمبور الدولي لاستقبال الرئيس المصري، عقب تقديم الموازنة الخامسة ضمن برنامج «ميزانية مدني».

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس السيسي غدا، لبحث تطورات التعاون بين البلدين وتقييم ما تحقق من تقدم في مجالات الشراكة المختلفة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن اللقاء سيشهد كذلك مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين ماليزيا ومصر، بما يعكس مساعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات التنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الزيارة في سياق العلاقات المصرية الماليزية، التي تشمل التعاون في عدد من المجالات، وسط اهتمام متبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن تتيح المباحثات الثنائية فرصة لمراجعة مسارات التعاون القائمة، واستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، إلى جانب بحث القضايا الدولية والإقليمية التي تحظى باهتمام القاهرة وكوالالمبور.

وتعكس الزيارة أهمية التواصل رفيع المستوى بين البلدين، في ضوء حرصهما على دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بشأن الملفات المشتركة.


رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ماليزيا ملك ماليزيا السلطان إبراهيم

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