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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد شهر من السرقة.. فرنسا تستعيد لوحتين ثمينتين لـ رينوار وتقبض على 6 مشتبه بهم

علم فرنسا
علم فرنسا
قسم الخارجي

 استعادت السلطات الفرنسية لوحتين للفنان الفرنسي بيير أوجست رينوار، تُقدَّر قيمتهما بملايين الدولارات، بعد سرقتهما من متحف في الريفييرا الفرنسية قبل شهر، فيما أُلقي القبض على ستة مشتبه بهم، وفقًا لما أعلنه رئيس بلدية المنطقة اليوم الجمعة.

وكان لصوص قد اقتحموا حرم متحف رينوار في مدينة كاني سور مير، في وقت مبكر من صباح 8 سبتمبر، بعد إحداث فتحة في سياج الحديقة، ثم دخلوا المبنى عبر إحدى النوافذ.

واللوحتان اللتان رسمهما رينوار، أحد أبرز فناني المدرسة الانطباعية، والذي بيعت أعماله في المزادات مقابل عشرات الملايين من الدولارات، هما مدام كولونا رومانو والمرأة الشابة عند البئر، وتعود ملكية اللوحتين إلى متحف أورسيه في باريس، وكانتا معارتين للمتحف الذي شهد السرقة.

وقال رئيس بلدية كاني سور مير، برايان ماسون، في بيان، إن هذا الخبر يمثل مصدرًا لسعادة غامرة وارتياح كبير للمدينة وسكانها.

 وكان رئيس البلدية قد حدد موعدًا لعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الخميس، لكنه ألغاه لاحقًا تجنبًا للتأثير على سير التحقيقات.

وكان اللصوص قد استولوا أيضًا على لوحتين أخريين، هما مدام بيشون وكوكو يقرأ، التي تُصوّر كلود، الابن الأصغر لرينوار، لكنهم تخلوا عنهما في حدائق المتحف مع وصول الشرطة، التي تلقت إنذارًا من أجهزة الإنذار، وبدأت في مطاردتهم.

السلطات الفرنسية بيير أوجست رينوار الريفييرا الفرنسية متحف رينوار فرنسا

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