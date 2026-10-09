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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تدعو إلى الوقف الفوري لاستهداف المملكة العربية السعودية

فرنسا تدعو إلى الوقف الفوري لاستهداف المملكة العربية السعودية
فرنسا تدعو إلى الوقف الفوري لاستهداف المملكة العربية السعودية
أ ش أ

دعت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية وبنيتها التحتية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو -خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة- عن تضامن فرنسا الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

وجدد كونفافرو إدانة بلاده للاعتداءات المتكررة على السعودية، مشيرًا إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة ومطاراتها، ومشددًا على ضرورة وقف هذه الهجمات فورًا.

وكانت فرنسا قد أكدت، في بيان سابق، وقوفها إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية، محذرة من أن هذه الاستفزازات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية الوقف الفوري للهجمات المملكة العربية السعودية المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو

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