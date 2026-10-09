14 سائحا من فرنسا وأوكرانيا واليونان يزورون ممشى كورنيش بني سويف خلال رحلتهم النيلية

استقبل ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف، خلال الأيام الماضية، فوجين سياحيين يضمان 14 سائحًا من فرنسا وأوكرانيا واليونان، وذلك خلال رحلتهم النيلية على متن البواخر السياحية المتجهة من القاهرة إلى أسوان، في إطار جهود المحافظة للاستفادة من موقعها على مسار الرحلات النيلية وإبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها.

وتضمنت الزيارة جولة بممشى الكورنيش، استمتع خلالها السائحون بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية، وتعرّفوا على جانب من معالم مدينة بني سويف، وذلك برفقة مرشد سياحي، فيما تولى فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وعدد من العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة استقبالهم.

من جانبه، أوضح شريف حنفي، رئيس اللجنة المشرفة على الكورنيش، أن استقبال الأفواج السياحية يأتي تحت إشراف إدارة السياحة واللجنة المشرفة على الكورنيش، وبمتابعة من اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والاستفادة من موقع المحافظة على مسار الرحلات النيلية، بما يسهم في التعريف بمقوماتها السياحية والطبيعية.

