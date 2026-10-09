تموين بني سويف: تحرير محاضر مخالفات بترولية ومخابز

وجه المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية،
بتكثيف المرور ومتابعة انتظام الحالة التموينية والأسواق.
وشنت إدارة تموين البندر حملة تموينية موسعة
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 مخالفات متنوعة، وجاءت تفاصيل المحاضر المحررة منها. في المواد البترولية تم تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لعدم الانتظام في القيد بسجل 21 بترول.
وفي الخبز السياحي والفينو. تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، بالإضافة إلى تحرير محضر لبيع الخبز السياحي بأزيد من السعر الرسمي المحدد.
الرقابة الصحية: تحرير محضرين لعدم حمل شهادة صحية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.