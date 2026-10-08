بني سويف.. تيسيرات جديدة من التأمين الصحي لأصحاب المعاشات

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في تجديد البطاقات العلاجية بالتأمين الصحي، وذلك في إطار تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، وضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي "بقيادة الدكتور تامر مدكور" لتسهيل إجراءات التجديد السنوي للبطاقات العلاجية الخاصة بأصحاب المعاشات.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتقديم خدمات تأمينية وعلاجية أكثر سهولة ومرونة لأصحاب المعاشات، تقديرًا لعطائهم وما قدموه من جهد لخدمة الوطن.

تتضمن التيسيرات الجديدة: عدم إلزام صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند التجديد، وعدم المطالبة باعتماد أو ختم استمارة الاشتراك من مكاتب التأمين الاجتماعي، على أن يتم التجديد بصورة بطاقة الرقم القومي فقط، بشرط أن تكون البطاقة سارية، وألا تكون مرتبطة بمحافظة مطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، وأن تكون بيانات صاحب المعاش مسجلة بالفعل على المنظومة الإلكترونية، ويظهر بها استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش.

وأضاف يحيى، أنه تم التوجيه إلى جميع مراكز الإصدار والتجديد التابعة للفرع بسرعة إنهاء إجراءات التجديد لصاحب المعاش لمدة عام، عقب تحصيل رسوم استمارة التجديد من خلال المنظومة الإلكترونية، كما سيتم إدراج إقرار ضمن استمارة التجديد يُقر فيه المنتفع باستمرار حالته التأمينية دون تغيير، على أن يتم اعتماد الإقرار منه شخصيًا أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.