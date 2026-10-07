جامعة بني سويف تفتح آفاق المستقبل أمام طلابها في علوم الأرض والطاقة

شهدت جامعة بني سويف، ممثلة في قسم الجيوفيزياء بكلية علوم الأرض، يومًا علميًا متميزًا عكس رؤيتها في الانفتاح على المؤسسات العلمية الدولية، ودعم طلابها وباحثيها بالمعرفة والخبرة وفرص التواصل المهني، وذلك من خلال فعالية اليوم العلمي للطاقة وعلوم الأرض بالجامعة.

أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور طارق على، القائم بأعمال جامعة بني سويف، بالتعاون مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافية الدولية، وبحضور الدكتور روكو «روكي» ديتومو، الرئيس العالمي لجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافية الدولية

وتؤكد هذه الخطوة، التزام الجامعة بتعزيز الشراكات الدولية وربط العملية التعليمية والبحثية بالتطورات العالمية واحتياجات سوق العمل في مجالات الطاقة وعلوم الأرض.

أُقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتور حماده محمد محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور عصام عبد الرحمن عميد كلية علوم الأرض، و الدكتور أحمد أبو شارب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، فيما تولى تنسيقها وتنظيمها الدكتور عمرو الشرقاوي والدكتور حاتم سعد بكري رمضان.

وأوضح رئيس الجامعة، ان الفعالية تعد محطة مهمة في مسيرة التعاون بين قسم الجيوفيزياء بكلية علوم الأرض والجمعية الدولية للجيوفيزيائيين الاستكشافية، امتدادًا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، بما يفتح آفاقًا أوسع للتواصل بين الطلاب والباحثين والأكاديميين والمهنيين في تخصصات الجيوفيزياء والاستكشاف والطاقة، ويعزز المكانة المتنامية للقسم وقدرته على تنظيم فعاليات علمية دولية تستقطب خبرات رفيعة المستوى وتوفر محتوى علميًا ومهنيًا ذا قيمة مباشرة لشباب الباحثين والطلاب

واستضافت الجامعة الدكتور روكو «روكي» ديتومو الابن، الرئيس العالمي لجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافية الدولية، الذي قدّم محاضرة ملهمة حول بناء مسيرة مهنية في قطاع الطاقة الجيولوجية المتطور، مستندًا إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عامًا في قطاع الطاقة، بينها ثلاثة وثلاثون عامًا في شركة شل، مؤكدًا أهمية الجمع بين الأساس العلمي المتين والمهارات التقنية والرقمية والتعلم المستمر والعمل الجماعي والتواصل الفعال والقيادة.

كما شارك الدكتور محمد عبد الغني محجوب، مدير تطوير الأعمال بشركة CNPC/BGP الصينية في أبوظبي، بمحاضرة تناولت التطبيقات السيزمية في قطاع النفط والغاز وما بعده، مستعرضًا دور التقنيات السيزمية الحديثة في فهم باطن الأرض وتقليل المخاطر وتحسين القرارات الفنية وتعزيز كفاءة مشروعات الطاقة.

واضاف الدكتور عصام عبدالرحمن ان الفعالية شهدت تفاعلًا علميًا مميزًا بمشاركة أكثر من 85 طالبًا وطالبة من مختلف الجلسات، وأسفرت عن بدء جامعة بني سويف، ممثلة في قسم الجيوفيزياء بكلية علوم الأرض، اتخاذ خطوات جادة نحو افتتاح فرع طلابي للجمعية الدولية داخل الجامعة، بما يدعم تنظيم الندوات وورش العمل والمسابقات العلمية، ويُسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة في مجالات الجيوفيزياء وعلوم الأرض والطاقة، تأكيدًا لمواصلة الجامعة دعم المبادرات العلمية الجادة التي تثري المعرفة وتفتح أبواب التعاون وتستثمر في قدرات أبنائها العلمية.

