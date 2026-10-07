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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب بني سويف يحصدون مراكز متقدمة في بطولتي سلاح الشيش والجمباز

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

حقق طلاب وطالبات تعليم بني سويف مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في بطولتي سلاح الشيش والجمباز ، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية واكتشاف ورعاية المواهب.


ففي بطولة سلاح الشيش، حققت الطالبة آسيل أحمد جمال، بمدرسة سان مارك، المركز الأول، فيما حصلت الطالبة تالا عبده بكري، بمدرسة النهضة الرسمية لغات، على المركز الثالث.
وفي بطولة الجمباز للبنين، حقق الطالب آدم محمد حامد، بمدرسة خاتم المرسلين، المركز السابع، بينما حصل الطالب سيف سيد فتحي، بمدرسة الأوائل، على المركز الثامن.
وهنأ الدكتور عصام  عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب والطالبات الفائزين، معربًا عن تقديره لما حققوه من نتائج متميزة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم ورعاية الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات والأنشطة.
كما تقدم مدير المديرية بالشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ الأنشطة الرياضية، وفي مقدمتهم الأستاذ أحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذة منال صالح، موجه عام التربية الرياضية، وجميع موجهي ومعلمي التربية الرياضية، وإدارات المدارس التي حقق طلابها هذه النتائج المتميزة، تقديرًا لجهودهم في اكتشاف المواهب وإعداد الطلاب للمنافسات الرياضية.
وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف استمرار دعم الأنشطة الرياضية، بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بأبناء تعليم بني سويف.

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