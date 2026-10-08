جامعة بني سويف تفتح تحقيقا موسعا حول اعتداء مجهول على طالب داخل مدرج

نشرت جامعة بني سويف، علي صفحتها الرسمية بيانا وتعليقا على واقعة الاعتداء على أحد طلاب الكليات بالجامعة مؤكدة أنها تعاملت مع الواقعة منذ اللحظة الأولى بكل جدية وحزم، وحرصت على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للوائح والقوانين.



ووجّهت إدارة جامعة بني سويف بفتح تحقيقا شاملا وعاجلا للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وكشف جميع تفاصيلها، حيث باشر فريق التحقيق المختص أعماله فورًا، كما تم البدء في فحص كافة الأدلة المحيطة والاستماع إلى أقوال كافة الأطراف والشهود، وذلك للوصول إلى الحقائق كاملة دون استباق لأي نتائج.



وأكدت جامعة بني سويف، في البيان التزامها الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق جميع أبنائها الطلاب، وعدم التهاون مع أي سلوك من شأنه الإخلال بقيم الجامعة أو تعريض سلامة منتسبيها للخطر.



وأهابت جامعة بني سويف بالجميع تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استنتاجات مسبقة بشأن الواقعة، احترامًا لسير التحقيقات وضمانًا لوصول الجهات المختصة إلى الحقيقة كاملة، وسيتم إعلان نتائج التحقيق والإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن فور الانتهاء من أعمال الفحص والتحقيق واعتماد النتائج رسميًا.



وكان طالب بكلية التربية العام بجامعة بني سويف، يُدعى يوسف محمد ، نشر تعرضه لواقعة اعتداء داخل مدرجات الكلية، بعدما هاجمه شخص مجهول مستخدمًا آلة حادة، ما أسفر عن إصابته في الوجه، قبل أن يفر من مكان الواقعة، فيما حرر الطالب محضرًا رسميًا وأخطر إدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وقال الطالب، في منشور على صفحته الشخصية في فيس بوك ، إنه كان يجلس داخل إحدى القاعات الفارغة بالطابق الرابع منذ أكثر من ساعة، دون أن يغادر مكانه، عندما فوجئ بشخص لا يعرفه يدخل إليه ويسأله:"أنت اللي رميت عليا طوبة من فوق؟"، إلا أنه نفى ذلك تمامًا، مؤكدًا أنه لم يرَ هذا الشخص من قبل ولم يغادر القاعة.



وأضاف أن الشاب غادر القاعة، وبعد دقائق دخلت طالبتان لا يعرفهما وجلستا في مؤخرة القاعة، ثم عاد الشخص مرة أخرى وكرر اتهامه له، وأثناء محاولته توضيح الأمر فوجئ به يعتدي عليه مستخدمًا آلة حادة، أصابته في وجهه، قبل أن يهرب مسرعًا.



وأشار الطالب إلى أنه حاول ملاحقة المعتدي، لكنه لم يتمكن من اللحاق به بسبب خضوعه لعملية جراحية سابقة في ساقه، لافتًا إلى أنه توجه فورًا إلى قائد الأمن بالجامعة، وتم تحرير إقرار بالواقعة داخل الجامعة، ووقعت الطالبتان اللتان شهدتا الاعتداء علي الواقعة .