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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تحصد 5 مراكز متقدمة ضمن 100 يوم صحة.. الصدارة في رعاية المسنين

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

حققت مديرية الصحة ببني سويف 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ضمن مؤشرات أداء المبادرة الرئاسية (100 يوم صحة)، وذلك في عدد من المبادرات والبرامج الصحية التي تستهدف الكشف المبكر والوقاية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وجاءت بني سويف في المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، فيما حققت المركز الخامس في كل من مبادرتي صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والمركز السادس في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إلى جانب المركز السابع في مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن تحقيق هذه المراكز المتقدمة يعكس جهود فرق المبادرات الرئاسية بمختلف الإدارات والوحدات الصحية، وما تبذله من عمل متواصل للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين، خاصة في مجالات الكشف المبكر والوقاية والمتابعة، مؤكدًا استمرار العمل للحفاظ على معدلات الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدكتور أحمد أشرف، مدير إدارة المبادرات الرئاسية، وجميع العاملين بالإدارة والفرق الطبية بمختلف الإدارات والوحدات الصحية، بذلوا جهودًا أسهمت في تحقيق هذه النتائج، موجهًا لهم الشكر والتقدير، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس معدلات الأداء.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر إلى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لدعمه جهود مديرية الصحة في تنفيذ خطة وزارة الصحة، تحت قيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وتواصل مديرية الصحة ببني سويف تنفيذ المبادرات الرئاسية، من خلال التوسع في خدمات الكشف المبكر والوقاية والمتابعة، بما يسهم في اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة ورفع معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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