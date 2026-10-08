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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه بني سويف: قطع المياه عن مجلس قروي قمبش بسبب أعمال ربط خط مياه ضمن توسعات محطة كفر ناصر بمركز ببا

مياه بني سويف
مياه بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن مجلس قروي قمبش، بسبب أعمال ربط خط مياه قطر 300مم /450مم ،ضمن توسعات محطة مياه كفر ناصر بمركز ببا، وذلك لمدة 6 ساعات ، اعتباراً من 8 مساء غد الجمعة 9 أكتوبر وحتى 2 صباح السبت 10 أكتوبر الجاري.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن القطع المؤقت ،بسبب أعمال تركيب الخط الجديد بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف مياه مياه ببا

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