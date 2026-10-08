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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ بنك فرنسا: الصدمة الجيوسياسية لأزمة الشرق الأوسط تطال جميع الاقتصادات

محافظ بنك فرنسا:
محافظ بنك فرنسا:
أ ش أ

 قال محافظ البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولان، إن تداعيات الصدمة الجيوسياسية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط تطال جميع الاقتصادات، بما في ذلك تلك التي تتمتع بوضع مالي عام قوي.


وبصفته عضوا في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، أشار مولان إلى تأثير التضخم على عوائد السندات العالمية، متجنباً التطرق بشكل مباشر إلى التحديات التي تواجهها بلاده.


وقال محافظ المركزي الفرنسي في مقابلة مع وكالة بلومبرج من اسطنبول اليوم الخميس على هامش مشاركته في منتدى إسطنبول الاقتصادي، نلاحظ ترابطا قويا بين أسعار النفط، وعوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة، وأسعار الفائدة في أوروبا ، مضيفا يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على جميع الدول، بغض النظر عن أوضاعها المالية، إذ تتأثر به حتى الدول التي تتمتع بأوضاع مالية قوية، إلى جانب الدول ذات الأوضاع المالية الأضعف.

وقال مولان: ما نراه هو أن هذه الصدمة الجيوسياسية تنتقل أيضاً إلى الأسواق المالية، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة ينبغي أخذها في الاعتبار، إذ تأثرت الأوضاع المالية بارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار المستهلكين الناجم عن صدمة أسعار النفط والغاز لم يمتد بدرجة كبيرة إلى بقية مكونات التضخم.

وقال مولان إن الأمر يتعلق بالطاقة بشكل كامل تقريباً، ولا نرى سوى تأثيرات غير مباشرة محدودة للغاية. وفي هذه المرحلة، لا نرصد سوى تأثير طفيف جداً، ولا نرى آثاراً من الدرجة الثانية.

وجاءت تصريحات مولان في وقت وضعت فيه فرنسا نفسها تحت أنظار المستثمرين، بسبب تعثرها في إقرار الموازنة وصعوبة تقليص عجزها المتضخم، في اضطراب أعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الديون في منطقة اليورو.

وتعكس هذه التصريحات قناعة متنامية لدى صناع السياسة النقدية في أوروبا بأن الصدمة الراهنة ذات طبيعة خارجية في المقام الأول، وأن ما يرافقها من تضخم محصور في الطاقة حتى الآن، ما يخفف الضغط لاتخاذ إجراءات نقدية أشد.

أزمة الشرق الأوسط الاقتصادات محافظ البنك المركزي الفرنسي

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