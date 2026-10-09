بعد فرنسا وبلجيكا| تهديدات باستهداف المدارس في بولندا تحت شعار الجمعة الدامية

انتشر آلاف من أفراد الشرطة البولندية في المدارس بجميع أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، في محاولة لطمأنة الطلاب، بعدما أثارت عمليتا طعن نفذهما مراهقان خلال يومين مخاوف من وقوع هجمات تحت مسمى الجمعة الدامية.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في بولندا تداول أنباء عن تحدٍّ مزعوم عبر الإنترنت قد يكون وراء الهجمات، وأنه سينتهي بحمام دم في المدارس يوم الجمعة، لكن الشرطة أكدت أن تحقيقاتها لم تتوصل إلى أي دليل يثبت وجود مثل هذا التحدي.

وبحلول منتصف النهار، جرى نشر 24 ألف شرطي في 15 ألف مدرسة، كما احتُجز 19 شابًا، معظمهم على خلفية توجيه تهديدات عبر الإنترنت، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن السلطات لن تتهاون في هذا الأمر، مؤكدًا أن سلامة الشباب تأتي في المقام الأول.



من جانبها، قالت وزيرة التعليم باربرا نوفاتسكا إن 59 مدرسة في أنحاء البلاد أُغلقت، معظمها في منطقة مازوفيتسكي، حيث وقعت هجمات هذا الأسبوع.



وأمس قُتل طالب سابق يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان يرتدي كاميرا مثبتة على خوذة، أحد العاملين في مدرسة ابتدائية بولندية بقرية ليشتشيدول-نوڤيني، الواقعة شمال شرقي وارسو، وأصاب شخصين آخرين.

ويوم الأربعاء، أصاب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا عشرة أشخاص، من بينهم نفسه، في مدرسة أخرى بمدينة أوستروينكا، شمال العاصمة.

وأظهر الانتشار الواسع للشرطة وإغلاق المدارس حجم الصدمة التي خلفتها الهجمتان في بلد نادرًا ما يشهد حوادث طعن داخل المدارس، فضلًا عن السرعة التي ساهمت بها الشائعات المتداولة عبر الإنترنت في تضخيم حالة الخوف.