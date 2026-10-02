بولندا تكتسح رومانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب بولندا على نظيره الروماني بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب وارسو الوطني ضمن دوري الأمم الأوروبية.

تألق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل 3 أهداف "هاتريك" وفيرجيل جيتسا بالخطأ في مرماه وبيوتر زيلينسكي ويان بيدناريك في الدقائق 24 و47 و49 و62 و66 و86، وشهدت المباراة طرد اللاعب الروماني رادو دراجوشين في الدقيقة 22.

وبتلك النتيجة رفع منتخب بولندا رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة، بينما تذيل منتخب رومانيا ترتيب المجموعة دون نقاط.

تشكيل منتخب بولندا خلال المباراة

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: ماتي كاش، يان بيدناريك، جاكوب كيويور، برزيمسلاف فرانكوفسكي

خط الوسط: سيباستيان شيمانسكي، ويكتور نواك، بيوتر زيلينسكي، نيكولا زاليفسكي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، كارول سويدرسكي