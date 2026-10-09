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أكسيوس: إدارة ترامب تأمل في تحقيق انفراجة دبلوماسية بشأن أوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكسيوس: إدارة ترامب تأمل في تحقيق انفراجة دبلوماسية بشأن أوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

ذكر موقع “أكسيوس” عن مصدر، أنّ الإدارة الأمريكية تأمل في تحقيق انفراجة دبلوماسية بشأن أوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأفاد المصدر، بأنّ هناك مقترح لوقف جزئي لإطلاق النار يشمل وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وشحنات الحبوب، مشيرًا إلى أنّ هناك موافقة أوكرانية على المقترح وتردد روسي بشأنه.

وأردف المصدر، أن الشتاء سيكون قاسيا إذا لم تتوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أنّ الأطراف ستناقش مقترحات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة الازدهار لما بعد الحرب وجوانب أخرى من الصراع.

موقع أكسيوس الإدارة الأمريكية روسيا وأوكرانيا

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