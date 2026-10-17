أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت

استعرض برنامج «صباح البلد» أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وشملت الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

أسعار بيع وشراء العملات

جاءت أسعار صرف العملات، وفقًا للبيانات المعروضة في البرنامج، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: البيع 53.51 جنيه، والشراء 53.41 جنيه.

اليورو: البيع 60.14 جنيه، والشراء 59.56 جنيه.

الجنيه الإسترليني: البيع 71.03 جنيه، والشراء 70.41 جنيه.

الريال السعودي: البيع 14.25 جنيه، والشراء 14.22 جنيه.

الدرهم الإماراتي: البيع 14.57 جنيه، والشراء 14.54 جنيه.