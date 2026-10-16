قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
لم يتقدم أحد.. الوفد يغلق باب الطعون في اليوم الأول دون تظلمات أو تنازلات
دون تغيير| الريال السعودي والدينار الكويتي.. أبرز أسعار العملات العربية الآن
الخارجية الفرنسية: تنفيذ المرحلة الثانية من خطة شرم الشيخ للسلام أولوية نكرس جهودنا من أجلها
روح وجسد.. الهلال الأحمر يطلق حملة ريد ويك لتعزيز الصحة النفسية لدى طلاب الجامعات
الجيش السوداني يشن هجوما بالمسيرات الإستراتيجية على مواقع الدعم السريع غربي الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابتة بدون تغيير.. أسعار العملات الأجنبية اليورو والدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

واصلت أسعار العملات الأجنبية استقرارها مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

العملات الأجنبية ثابتة

وثبت سعر العملات الأجنبية من دون تغيير على مستوي السوق الرسمية وفقًا لآخر تداولات بالبنوك منذ أمس الخميس.

اسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 53.39 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 59.87 جنيه للشراء و60.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 70.74 جنيه للشراء و70.97 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 37.59 جنيه للشراء و37.69 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه للشراء و5.62 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8 جنيهات للشراء و8.03 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.35 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 64.34 جنيه للشراء و64.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الـ100 الياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.84 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.94 جنيه للشراء و37.04 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.97 جنيه للشراء و8 جنيهات للبيع.

سعر العملات الأجنبية اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو اليوم سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الإسترليني الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة جديدة في الفائدة الأوروبية خلال 2026

سعر الذهب

تفاصيل سعر الذهب في السعودية الآن

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد