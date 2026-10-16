ثابتة بدون تغيير.. أسعار العملات الأجنبية اليورو والدولار في البنوك الآن

واصلت أسعار العملات الأجنبية استقرارها مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

العملات الأجنبية ثابتة

وثبت سعر العملات الأجنبية من دون تغيير على مستوي السوق الرسمية وفقًا لآخر تداولات بالبنوك منذ أمس الخميس.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 53.39 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 59.87 جنيه للشراء و60.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 70.74 جنيه للشراء و70.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 37.59 جنيه للشراء و37.69 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه للشراء و5.62 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8 جنيهات للشراء و8.03 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.35 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 64.34 جنيه للشراء و64.52 جنيه للبيع.

سعر الـ100 الياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.84 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 36.94 جنيه للشراء و37.04 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.97 جنيه للشراء و8 جنيهات للبيع.