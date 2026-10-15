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الدولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك

اسعار العملات الأجنبية اليوم
اسعار العملات الأجنبية اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، تحركات متفاوتة وفقًا لأسعار الصرف المعلنة في البنوك المصرية، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب العملات العربية، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك إلى آخر، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة خلال التعاملات اليومية.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 53.08 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 53.05 جنيهاً للشراء، و53.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 59.35 جنيه للشراء، و59.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 59.16 جنيه للشراء، و59.74 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في بنك مصر


 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 59.16 جنيه للشراء، و59.74 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB


 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 58.98 جنيه للشراء، و59.60 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي


 

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 59 جنيهاً للشراء، و59.60 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري


 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.06 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.06 جنيه للشراء، و14.14 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 


الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 14.12 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.13 جنيه للشراء، و14.16 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 14.06 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 14.08 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.42 جنيه للشراء، و14.47 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر


 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.42 جنيه للشراء، و14.47 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي


 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.45 جنيه للشراء، و14.48 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة


 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 14.42 جنيه للشراء، و14.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 167.24 جنيه للشراء، و172.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 168.41 جنيه للشراء، و172.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 169.79 جنيه للشراء، و172.54 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 168.50 جنيه للشراء، و172.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 168.01 جنيه للشراء، و172.50 جنيه للبيع.

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