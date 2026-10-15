أقل سعر للدولار اليوم في البنوك.. كريدي أجريكول عند 52.68 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا بين البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، حيث بلغ أقل سعر للبيع 52.68 جنيه في بنك كريدي أجريكول، بينما تجاوز سعر العملة الأمريكية 53 جنيهًا في عدد من البنوك.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة.

أسعار الدولار في البنوك الأقل سعرًا

بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول إلى 53 جنيهًا للشراء و53.10 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك أبوظبي التجاري نحو 53.03 جنيه للشراء و53.13 جنيه للبيع.

الدولار يتجاوز 53 جنيهًا في بنوك أخرى

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الشراء إلى 53.08 جنيه والبيع إلى 53.18 جنيه في بنوك المصري الخليجي والتنمية الصناعية والشركة المصرفية العربية الدولية SAIB والأهلي الكويتي وقناة السويس.

سعر الدولار الرسمي ومتوسط السوق

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الدولار نحو 53.07 جنيه.

وتعكس الأسعار المعلنة اختلاف مستويات الشراء والبيع بين البنوك، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المحدث لدى البنك قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملة.