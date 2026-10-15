الدولار بكام.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026

شهدت أسعار العملات العربية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا علي مدار تعاملات الاسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، وفقًا للأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 14.06 جنيه للشراء، و14.16 جنيه للبيع. ويظل الريال من أكثر العملات العربية طلبًا في السوق المصرية، بسبب موسم العمرة والحج وتحويلات المصريين العاملين في المملكة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 14.43 جنيه للشراء، و14.47 جنيه للبيع والفرق بين سعري الشراء والبيع طفيف، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في التعامل على العملة الإماراتية.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 13.46 جنيه للشراء، مقابل 14.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يظل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه. فقد سجل 167.24 جنيه للشراء، و172.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري 138.49 جنيه للشراء، و140.96 جنيه للبيع ، ليحتل المرتبة الثانية بين العملات العربية الأعلى سعرًا في السوق المصرية.

سعر الدينار الأردني اليوم

سجل سعر الدينار الأردني امام الجنيه المصري نحو 73.96 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 75.07 جنيه.

سعر الريال العُماني اليوم

وصل سعر شراء الريال العُماني اليوم نحو 135.73 جنيه و138.05 جنيه للبيع

لماذا ترتفع العملات العربية أمام الجنيه؟

تعكس الزيادة المتقاربة في معظم العملات العربية، تحركًا موحدًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه. فمعظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار بسعر صرف ثابت، ولذلك تتحرك أسعارها مقابل الجنيه بنسب متقاربة.