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أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم 15-10-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم 15-10-2026

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب محليا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026،وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين وراغبي الشراء لحركة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب  اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026

بلغ سعر الذهب عيار 24 الإغلي سعرا والأكثر نقاءا، نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للبيع، مقابل 6090 جنيهًا للشراء بفارق 50 جنيهًا بين السعرين.

 وسجل عيار 18نحو 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء.

بينما وصل عيار 14 إلي 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 49120 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 48720 جنيهًا.

 

سعر أونصة الذهب عالميًا ومحليًا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4081.63 دولارًا. 

وبالجنيه المصري، بلغ سعر الأونصة 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء.

بلغ دولار الصاغة نحو 53.47 جنيه، مقابل 53.07 جنيه في البنوك، وهو فارق يؤثر مباشرة على تسعير الذهب في السوق المحلية، إذ يرتبط سعر الجرام بالسعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار.

 اختلاف أسعار الذهب من محل لآخر

لا تشمل هذه الأسعار المصنعية والدمغة والضرائب، وهي تختلف من محل إلى آخر وبحسب نوع القطعة (سبائك أو مشغولات).

عوامل مؤثرة  بأسعار الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها: السعر العالمي للأونصة بالدولار، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حجم الطلب المحلي، خاصة في المواسم والمناسبات كذلك التوترات الاقتصادية والسياسية عالميًا وقرارات البنوك المركزية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر شراء الذهب اليوم سعر بيع الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21

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