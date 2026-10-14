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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الذهب نهاية تعاملات الأربعاء.. عيار 21 بـ6145 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر ،استقرارا نسبي، نهاية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب محليا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026،وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين وراغبي الشراء لحركة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب بدون مصنعية ختام اليوم الأربعاء

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7025 جنيهًا للبيع و6965 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6145 جنيهًا للبيع، مقابل 6095 جنيهًا للشراء بفارق 50 جنيهًا بين السعرين.

 سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب عيار 18نحو 5265 جنيهًا للبيع و5225 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء

بينما وصل سعر الذهب عيار 14 إلي 4095 جنيهًا للبيع و4065 جنيهًا للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 49160 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 48760 جنيهًا.

 سعر أونصة الذهب عالميًا

وفي البورصة العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 4094 دولارًا. 

 سعر أونصة الذهب محليًا

 بلغ سعر الأوقية في السوق المحلية نحو 218435 جنيهًا للبيع و21660 جنيهًا للشراء.

 دولار الصاغة وسعر الصرف

بلغ دولار الصاغة نحو 53.47 جنيه، مقابل 53.07 جنيه في البنوك، وهو فارق يؤثر مباشرة على تسعير الذهب في السوق المحلية، إذ يرتبط سعر الجرام بالسعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار.

ويتأثر سعر الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأونصة بالدولار،  سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حجم الطلب المحلي، خاصة في المواسم والمناسبات والتوترات الاقتصادية والسياسية عالميًا وقرارات البنوك المركزية.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب محليا سعر أونصة الذهب عالميًا دولار الصاغة

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