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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع طفيف .. أسعار الذهب في مصر الآن

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب محليا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026،وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين وراغبي الشراء لحركة المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للبيع، مقابل 6090 جنيهًا للشراء بفارق 50 جنيهًا بين السعرين.

أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة 

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

 وسجل عيار 18نحو 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء.

بينما وصل عيار 14 إلي 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

 سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 49120 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 48720 جنيهًا.

 سعر أونصة الذهب عالميًا ومحليًا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4081.63 دولارًا. 

وبالجنيه المصري، بلغ سعر الأونصة 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء.

 دولار الصاغة وسعر الصرف

بلغ دولار الصاغة نحو 53.47 جنيه، مقابل 53.07 جنيه في البنوك، وهو فارق يؤثر مباشرة على تسعير الذهب في السوق المحلية، إذ يرتبط سعر الجرام بالسعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار.

 ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟

سعر البيع هو ما يدفعه المشتري للحصول على الذهب من محل المجوهرات، أما سعر الشراء فهو ما يحصل عليه البائع عند إعادة الذهب إلى التاجر. ولا تشمل هذه الأسعار المصنعية والدمغة والضرائب، وهي تختلف من محل إلى آخر وبحسب نوع القطعة (سبائك أو مشغولات).

عوامل تحرك أسعار الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب محليًا بعدة عوامل، أبرزها:

- السعر العالمي للأونصة بالدولار.

- سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

- حجم الطلب المحلي، خاصة في المواسم والمناسبات.

- التوترات الاقتصادية والسياسية عالميًا وقرارات البنوك المركزية.

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