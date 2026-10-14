سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

شهدت أسعار الذهب الآن انخفاضاً خلال التعاملات المسائية اليوم 14 أكتوبر، بعد استقرار على مدار اليوم ، ورغم التوقعات بارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة، إلا أن سعر الذهب شهد تراجعا خلال الشهر الماضي.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سجل 7051.5 جنيه للبيع، 7011.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سجل اليوم داخل محلات الصاغة 6463.75 جنيه للبيع، 6427.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأكثر مبيعًا - نحو 6170 جنيها للبيع، 6135 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم 5288.5 جنيه للبيع، 5258.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في السوق المحلي حوالي 4113.25 جنيه للبيع، 4090 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات من عيار 21» سجل اليوم نحو 49360 جنيهًا للبيع، و 49080 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب وفقًا لآخر تحديث اليوم وصل إلى 4148.62 دولار للبيع، 4148.28 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 4143 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 219628 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 353100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط من العوامل التي تلعب دورًا في دفع الأسواق إلى حالة من التذبذب والخوف من استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون بشكل متواصل أي تغير يطرأ على المعدن النفيس، كونه ملاذًا آمن للاستثمار وحفظ الثروات، كما يحظى الذهب بمكانة كبيرة لدي الحكومات والبنوك المركزية حول العالم للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.