فرصة للشراء.. تحركات مفاجئة لأسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تشهد أسعار الذهب في مصر حالياً حالة من الاستقرار الملحوظ والثبات دون تغيير، حيث شهد المعدن الأصفر في مصر استقراراً لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بهدوء نسبي ينهي فترة طويلة من التذبذب المستمر صعوداً وهبوطاً طوال شهري سبتمبر وأكتوبر، ما يفتح الباب أمام المشتري باعتبارها فرصة مناسبة للشراء، مع تصدر عيار 21 للمشهد كالأكثر طلباً وإقبالاً.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24 قيراطا: 7046 جنيها مصريا.

سعر الذهب عيار 22 قيراطا: 6459 جنيها مصريا.

سعر الذهب عيار 21 قيراطا: 6165 جنيها مصريا.

سعر الذهب عيار 18 قيراطا: 5284 جنيها مصريا.

سعر الذهب عيار 14 قيراطا: 4110 جنيهات مصرية.

سعر الذهب عيار 12 قيراطا: 3523 جنيها مصريا.

سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراطا: 219155 جنيها مصريا.

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراطا: 191761 جنيها مصريا.

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات، عيار 21 قيراطا): 49322 جنيها مصريا.