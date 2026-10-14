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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم استقرار اليوم.. خسائر صدمة للذهب في مصر وتراجع حاد لـ عيار 21 خلال شهر

خسائر قوية الذهب في مصر خلال شهر أكتوبر
خسائر قوية الذهب في مصر خلال شهر أكتوبر
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المحلي استقرارًا ملحوظًا لليوم الثالث على التوالي، لتستقر عند آخر مستويات انخفاض سجلتها الأعيرة المختلفة، وذلك بالتوازي مع الهدوء الحذر الذي يسيطر على التداولات المحلية بعد سلسلة من التراجعات المتتالية على مدار الأيام الماضية.

وعلى الرغم من حالة الثبات الراهنة في محلات الصاغة، إلا أنه على مدار الأسابيع الأخيرة شهد الذهب تراجع حاد وخسائر لافتة للمعدن الأصفر خلال شهر كامل؛ إذ هبطت الأسعار بصورة كبرى مقارنة بالمستويات القوية التي سجلتها منتصف الشهر الماضي.

تراجع كبير في أسعار الذهب خلال شهر

أظهرت مقارنة المستويات السعرية للذهب بين منتصف سبتمبر الماضي ومنتصف أكتوبر الجاري انخفاضًا واضحًا في مختلف الأعيرة بالإضافة إلى الجنيه الذهب، حيث جاءت الفروق السعرية كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم 7046 جنيهًا، مقارنة بـ 7143 جنيهًا في 15 سبتمبر الماضي، ليتراجع الجرام بمقدار 97 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 6165.25 جنيهًا، مقابل 6250.12 جنيهًا في 15 سبتمبر الماضي، محققًا تراجعًا قدره 84.87 جنيهًا.

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كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5284.50 جنيهًا، مقارنة بـ 5357.25 جنيهًا في منتصف الشهر الماضي، بانخفاض بلغ 72.75 جنيهًا.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم 49322 جنيهًا، مقابل 50001 جنيهًا في 15 سبتمبر الماضي، ليفقد نحو 679 جنيهًا من قيمته خلال شهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7046 جنيهًا (134.99 دولار).

سعر الذهب عيار 22: 6459 جنيهًا (123.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21: 6165.25 جنيهًا (118.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18: 5284.50 جنيهًا (101.24 دولار).

سعر الذهب عيار 14: 4110.17 جنيهًا (78.74 دولار).

سعر أوقية الذهب عيار 24: 219155.10 جنيهًا (4198 دولار).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 49322 جنيهًا.

الذهب أسعار الذهب اليوم خسائر الذهب توقعات أسعار الذهب سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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