الذهب يحافظ على مكاسبه في السعودية.. إلى أين وصلت الأسعار الآن؟

تواصل أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء استقرارها في التعاملات الصباحية عند آخر ارتفاع تم تسجيله يوم أمس الثلاثاء، وجاء ذلك تزامناً مع استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم أيضاً، ليحافظ بذلك المعدن الأصفر في السعودية على أعلى المستويات التي سجلها يوم أمس دون تغييرات جديدة، وسط متابعة مستمرة من الراغبين في الشراء والمستثمرين للوقوف على التحديثات اللحظية للأسواق المحلية والعالمية خلال ساعات اليوم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 507.11 ريال سعودي (134.99 دولار)

سعر الذهب عيار 22 قيراط: 464.85 ريال سعودي (123.74 دولار)

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 443.72 ريال سعودي (118.12 دولار)

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 380.33 ريال سعودي (101.24 دولار)

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 295.82 ريال سعودي (78.74 دولار)

أسعار الأونصة والجنيه الذهب:

سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 15773 ريال سعودي (4198 دولار)

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 13801 ريال سعودي (3673 دولار)

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط): 3550 ريال سعودي (944.93 دولار).