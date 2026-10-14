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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب مسار أسعار الفائدة

الذهب يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب مسار أسعار الفائدة
الذهب يستقر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وسط ترقب مسار أسعار الفائدة
أ ش أ

حافظت أسعار الذهب على استقرارها، اليوم / الأربعاء /، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الفترة المقبلة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4165.25 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتسجل 4188.70 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة "تاست لايف"، إن تحركات الذهب لا تزال محدودة وفي نطاق سعري ضيق، مشيرًا إلى أن حفاظ المعدن النفيس على استقراره رغم ارتفاع أسعار النفط قد يشير إلى محاولته إيجاد محفزات جديدة للصعود.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران شرقي المملكة لهجوم، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وأضاف سبيفاك أن بيانات التضخم وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأمريكية، إذا أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، فقد تدفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، بما قد يوفر دعمًا لأسعار الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة غدا الخميس.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز تأكيده أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري للحد من التضخم.

في المقابل، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية يعكس قوة النمو الاقتصادي، وليس زيادة توقعات التضخم، التي لا تزال مستقرة.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تقدر الأسواق احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري بنحو 22%، مقابل احتمال يبلغ 88% لرفعها في ديسمبر المقبل.

وعادة ما يستفيد الذهب من تزايد المخاوف بشأن التضخم باعتباره أداة للتحوط، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته للمستثمرين، نظرًا إلى أنه لا يدر عائدًا.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 59.33 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1663.16 دولار، وارتفع البالاديوم بنسبة 0.7% إلى 1133.49 دولار للأوقية.

أسعار الذهب بيانات التضخم الأمريكية مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي

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