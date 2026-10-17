اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية الشعور بالأمن والأمان في ظل ما تشهده مناطق عديدة حول العالم من اضطرابات وتحديات أمنية.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «مش هيتعوض واللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله، يكفي الشعور بالأمان فعالم فقد نعمة الأمن والأمان في أماكن كثيرة».

وجاءت رسالة تركي آل الشيخ في أعقاب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم مصر لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، ورفض أي مساس بأمنها أو حدودها، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال حضوره مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة، على هامش مشاركته في الاحتفال بيوم الخريجين وتخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية، أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان أولوية لمصر، مشددًا على أن أمن المملكة خط أحمر، وأن القاهرة لن تسمح بالمساس بحدودها.

وأشار الرئيس إلى أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، موضحًا أن العلاقة بين البلدين تقوم على مصالح مشتركة، وأن أي ضرر يصيب مصر أو السعودية ينعكس على منظومة الأمن القومي العربي.

كما شدد السيسي على أهمية خفض التصعيد في المنطقة والعمل على احتواء التوترات الراهنة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، وتجنب المزيد من الصراعات التي تهدد أمن الشعوب ومصالحها.

وتعكس تصريحات تركي آل الشيخ تقديره لما وصفه بدور الرئيس السيسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر، بالتزامن مع تأكيد القاهرة دعمها للمملكة العربية السعودية وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.