عمرو أديب: الرئيس السيسي مش هيترشح بعد 2030.. واشكروا الراجل على رقيه

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من تعديل الدستور وانتهاء مدته الرئاسية في عام 2030، مؤكدًا أن تعديل الدستور في مصر مش أمر صعب، لكن الرئيس حسم موقفه وأكد إنه مش هيقرب من الدستور.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر: «الرئيس السيسي شاف إن عنده رسالة معينة، وشاف إنه قام بيها».

وأضاف أديب: «هو لازم الرئيس يطلع يحلف على المصحف إنه مش هيترشح عشان الناس تصدق الرئيس يعمل إيه تاني بعد ما أعلن انتهاء مدته في 2030، وقال إنه مش هيعدّل الدستور الناس اللي عمالة تقول إنه ما قالش، عايزاه يقول إيه تاني؟».

واختتم: «اشكروا الراجل على الرقي بتاعه، وانتهزوا الفرصة، ده شيء حلو ومكنش موجود».