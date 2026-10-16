ظاهرة فريدة.. عمرو أديب: الرئيس السيسي خدم مصر 40 سنة بإخلاص

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر قد تشهد للمرة الأولى انتقالًا طبيعيًا للسلطة من رئيس إلى آخر، معتبرًا أن حدوث ذلك سيمثل محطة مهمة في تاريخ البلاد.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر: «من 23 يوليو، أول مرة نشوف رئيس يسلّم الراية لرئيس آخر، لأن أي رئيس بيرحل، مش بيرحل بشكل طبيعي، فلأول مرة بيتم وضع شكل طبيعي للتغيير، ولو ده حصل يبقى دخلنا التاريخ».

وأضاف أديب: «الراجل ده خدم مصر 40 سنة بإخلاص، غير الـ16 سنة بتوع الحكم»، مشيرًا إلى الجدل الدائر حول أسماء يجري تداولها باعتبارها مرشحة محتملة لخلافة الرئيس.