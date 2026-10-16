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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: أمن السعودية واستقرارها أولوية.. وبكري: المصريون لن ينسوا سنوات الفوضى وتحمل الأعباء من أجل الوطن| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: موقفنا ثابت بشأن إقامة دولة فلسطينية تؤدي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتجنب وقوع نزاع في السودان، مشيرًا إلى أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة يُعد من مقتضيات الأمن القومي المصري والعربي.


الرئيس السيسي: أمن السعودية واستقرارها أولوية.. ومصر تحركت لمنع اندلاع الحرب بالمنطقة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب امتلاك القوة والقدرة على حماية الدول وشعوبها، مشددًا على أهمية تجنب الصراعات والحروب التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.


ثوابت المسار لتحقيق الاستقرار.. الرئيس السيسي: لازم يكون فيه سياق للدولة المصرية مهما تغيرت القيادات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب تحقيق ثبات الاستقرار للدولة المصرية، مضيفا:" مهما حصل من ضغوط لازم ننتبه لتحقيق الاستقرار ولازم يكون فيه سياق للدولة المصرية مهما تغيرت القيادات وهناك ثوابت للمسار".

تخفيضات تصل لـ 25 %.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن مبادرة تقليل الأسعار
أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن مبادرة تخفيض الأسعار اطلقها وزير التموين  لتخفيف الأعباء على المواطنين .


الحكومة: منتدى مصر منصة للحوار والمصارحة أمام المواطن.. وسنرد على شواغل الرأي العام
أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منتدى مصر منصة للحوار والمصارحة أمام المواطن.


مصطفى بكري لـ الرئيس السيسي: الشعب المصري لن ينسى سنوات الفوضى وتحمل الأعباء من أجل الوطن
وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلالها أهمية الذاكرة الجماعية للشعب المصري في تقييم التجربة الوطنية، وعدم اختزال مسيرة الدولة في أزمة واحدة أو مرحلة بعينها.


مصطفى كامل يعلن شراء فيلا جديدة لنقابة الموسيقيين.. تحرك لإنقاذ المقر من أزمة الإخلاء
كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن شراء النقابة فيلا جديدة لتكون مقرًا لها، في خطوة تستهدف تأمين مستقبل النقابة والحفاظ على استقرارها، وتوفير مكان يليق بتاريخها ومكانتها.


مصطفى بكري: تثبيت أسعار المواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026 رغم الظروف العالمية الصعبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت الأسعار الحالية للمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026، في ضوء دراسة التطورات المحلية والعالمية المرتبطة بأسواق الطاقة.


بوتين: روسيا سترد على هجمات أوكرانيا على مصافي النفط
اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سترد على هجمات أوكرانيا على مصافي النفط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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