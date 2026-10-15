الحكومة: منتدى مصر منصة للحوار والمصارحة أمام المواطن.. وسنرد على شواغل الرأي العام

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منتدى مصر منصة للحوار والمصارحة أمام المواطن.

وقال محمد عادل، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الحكومة ستعرض التحديات التي تواجه مصر، وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وأهم التحديات والأولويات».

وتابع محمد عادل: «نتشارك مع المواطن لوضع عدد من القرارات والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة، والحكومة ستنصت لمطالب الرأي العام ونتشارك في القرارات».

وأضاف محمد عادل: «رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعاته مع الوزراء التزام الحكومة بنهج المكاشفة والمصارحة مع المواطن، وطرح كافة التحديات والقضايا التي تعمل عليها الحكومة، وسيتم طرح المستهدفات».

ولفت محمد عادل إلى أن الحكومة تسعى للرد على شواغل الرأي العام في منتدى مصر، مضيفًا: «الحكومة نظمت العديد من الجلسات وورش العمل في الجامعات المصرية مع الخبراء لمناقشة كافة القضايا».