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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: نحتاج إلى حوار واقعي في منتدى مصر والاستماع إلى آراء المعارضة الوطنية

منتدى مصر
منتدى مصر
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أهمية أن يتناول منتدى مصر القضايا الوطنية بواقعية وشفافية، من خلال مناقشة المشكلات التي تواجه الوطن وطرح رؤى واضحة للمستقبل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد من ضرورة إتاحة الفرصة لعرض مختلف الرؤى ووجهات النظر، والاستماع إلى آراء المعارضة الوطنية، بما يسهم في إثراء الحوار حول القضايا والتحديات التي تواجه الدولة.

الاستماع إلى مختلف الآراء

وتابع أن المرحلة الحالية تتطلب فتح المجال أمام مزيد من الحرية، وتعزيز المشاركة في الحوار العام، بما يشعر المواطن بأن الدولة حريصة على تقييم تجربتها والاستماع إلى مختلف الآراء، بهدف تصحيح المسارات ومواجهة التحديات.

مصطفى بكري منتدى مصر القضايا الوطنية المشكلات المعارضة الوطنية

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