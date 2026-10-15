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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إحنا معاك يا ريس.. مصطفى بكري: التاريخ ينصف القادة الذين يضحون من أجل بلادهم

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التاريخ دائمًا ما ينصف القادة الذين يضحون من أجل بلادهم، مشيرًا إلى أن الاختلاف حول المواقف السياسية والقرارات أمر وارد، لكن الوطن يظل محل اتفاق بين الجميع.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ، بحسب تعبيره، القرار الصعب لإعادة بناء الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية النظر إلى القرارات والتحديات التي واجهت البلاد في سياقها العام.

وتابع بكري، في رسالة وجهها إلى الرئيس السيسي: «إحنا معاك يا ريس من أجل مصر والأمة العربية»، معربًا عن ثقته في قدرة الرئيس على تجاوز الأزمات الراهنة.

عايزين بلدنا آمنة مطمئنة

 

وأشار بكري قائلا "احنا معاك يا ريس  من أجل مصر والأمة العربية ولدينا ثقة بأنك ستعبر الأزمات وعارفين انك حاسس بالغلابة وبمشاكل المواطنين.. شعب مصر وراك ودعك من الأصوات اللي بتيجي من برة والسوشيال ميديا
وإحنا عايزين بلدنا آمنة مطمئنة"

مصطفى بكري التاريخ الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي المواقف السياسية

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