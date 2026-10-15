مصر دولة كبيرة.. مصطفى بكري: اللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع «مساكين مايعرفوش حاجة»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، كانت مهمة، تحدث من خلالها عن حروب الوعي، والمخاطر التي تواجه الشعب المصري، والشائعات والأكاذيب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، مدركون أن هناك حربا على الدولة المصرية والرئيس السيسي، مؤكدا أن الرئيس أصبح هدفا دائما لكل الحملات الممنهجة، لأنهم يعلمون أنه هو من قام بالبناء، واستطاع أن يجنب مصر كثيرا من الحروب.

بكري: اللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع «مساكين مايعرفوش حاجة»

ولفت مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، إلى أن الرئيس السيسي هو عنوان الدولة المصرية منذ عام 2013 وحتى الآن، مؤكدا أن “مصر دولة كبيرة، واللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع مساكين مايعرفوش حاجة”.