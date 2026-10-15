متحدث الحكومة: وضع المواطن في مقدمة الأولويات.. ولقاءات مكثفة مع صناع الرأي استعداداً لـ«منتدى مصر»

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تكثف استعداداتها لانطلاق «منتدى مصر»، المقرر يوم 19 أكتوبر الجاري، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، مشيراً إلى أن المنتدى سيشكل منصة للمواطنين للتعبير عن مشكلاتهم وآرائهم بحرية تامة.

وقال عادل، إن الحكومة تعمل حالياً على مسارين متوازيين؛ أولهما متابعة عمل الوزارات، خاصة الملفات المرتبطة بالمواطنين في الشارع المصري، وثانيهما استكمال الاستعدادات لانطلاق المنتدى والمنصة التابعة له.

الحكومة تكثف جهودها للاستماع إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها

وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها للاستماع إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها، موضحاً أنها عقدت، بالتزامن مع الاستعدادات للمنتدى، لقاءات مجتمعية مكثفة مع المواطنين وصناع الرأي، مع إعطاء أولوية للمعارضين، الذين سيكونون أيضاً من أبرز الحضور في فعاليات المنتدى.

وفي رسالته إلى المواطنين، أكد المتحدث الرسمي أن وضع المواطن في مقدمة الأولويات يمثل المهمة الأولى للحكومة، بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، خلال المرحلة الراهنة، مشدداً على أهمية الاستماع إلى مشكلاته والعمل على حلها بصورة فورية، وهو ما بدأت الحكومة تكثيف جهودها بشأنه خلال هذه المرحلة.