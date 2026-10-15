قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أضا: الزمالك يمتلك صورا وفيديوهات تثبت أحقية شيكوبانزا في ركلة جزاء أمام الأهلي
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا.. وقضية طهران ستُحل سريعًا
إصابة شخصين بينهما طفل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة مأثورة عن النبي.. رددها الآن
متحدث الحكومة: وضع المواطن في مقدمة الأولويات.. ولقاءات مكثفة مع صناع الرأي استعداداً لـ«منتدى مصر»
ليبيا أمام مجلس الأمن.. تحذيرات من تعثر الانتخابات ومطالب بحماية ثروة النفط
ترامب: أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
بريطانيا تدعو دول العالم إلى مواصلة فرض العقوبات على روسيا
واشنطن تعلن تدمير سفينة شراعية مرتبطة بإيران في خليج عُمان
ترامب: يجب أن نضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا
إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث الحكومة: وضع المواطن في مقدمة الأولويات.. ولقاءات مكثفة مع صناع الرأي استعداداً لـ«منتدى مصر»

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
أ ش أ

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تكثف استعداداتها لانطلاق «منتدى مصر»، المقرر يوم 19 أكتوبر الجاري، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، مشيراً إلى أن المنتدى سيشكل منصة للمواطنين للتعبير عن مشكلاتهم وآرائهم بحرية تامة.

وقال عادل، إن الحكومة تعمل حالياً على مسارين متوازيين؛ أولهما متابعة عمل الوزارات، خاصة الملفات المرتبطة بالمواطنين في الشارع المصري، وثانيهما استكمال الاستعدادات لانطلاق المنتدى والمنصة التابعة له.

الحكومة تكثف جهودها للاستماع إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها

وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها للاستماع إلى مشكلات المواطنين والعمل على حلها، موضحاً أنها عقدت، بالتزامن مع الاستعدادات للمنتدى، لقاءات مجتمعية مكثفة مع المواطنين وصناع الرأي، مع إعطاء أولوية للمعارضين، الذين سيكونون أيضاً من أبرز الحضور في فعاليات المنتدى.

وفي رسالته إلى المواطنين، أكد المتحدث الرسمي أن وضع المواطن في مقدمة الأولويات يمثل المهمة الأولى للحكومة، بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، خلال المرحلة الراهنة، مشدداً على أهمية الاستماع إلى مشكلاته والعمل على حلها بصورة فورية، وهو ما بدأت الحكومة تكثيف جهودها بشأنه خلال هذه المرحلة.

المستشار محمد عادل الحكومة منتدى مصر الشارع المصري الأولويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

جولة وزير الآثار ومحافظ الغربية بموقع الاكتشاف الاثري

وزير السياحة والآثار ومحافظ الغربية يكرمان خالد الشحات خليل بقرية بهبيت الحجارة.. والوزير يهديه وزوجته شهادة تكريم ورحلة عمرة

يد الاهلي

اهرب من الأهلي أروح على فين .. إعلامي يحتفي بتتويج الأحمر بأفريقيا

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

البنزين

مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار

فتاة - أرشيفية

ثلاثينية في براثن الشيطان.. حكاية علاقة سيدة بدر والعامل في غربة زوجها

ترشيحاتنا

مياة القاهرة

حملة موسعة لمواجهة إهدار المياه وإزالة التوصيلات المخالفة بالقاهرة

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي اتحدفت بقلم في عينها في المدرسة وقرنيتها اتقطعت

البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية ويستعرض قانون القدوة وأسس الخدمة الكنسية

بالصور

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

سرقة سيارة كل 4 دقائق في بريطانيا.. وجهات خارجية تستقبل معظم المركبات المسروقة

بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا

الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن

الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد