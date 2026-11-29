قال طارق العوضي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن النصاب يعتمد في الأساس على إيهام ضحيته بتحقيق مكسب كبير، موضحًا أن النصاب يتمتع بالذكاء والقدرة على بيع الوهم وإقناع الآخرين بأشياء غير حقيقية، مستغلًا علمهم وثقافتهم ومكانتهم الاجتماعية، حتى يصل بهم الأمر إلى تصديق روايته والتفكير في خوض التجربة على اعتبار أنهم لن يخسروا شيئًا، وهو ما يحدث مع كثير من الأشخاص رغم معرفتهم بأساليب الاحتيال.

وأضاف طارق العوضي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن انتحال الصفة يعني ادعاء الشخص صفة غير حقيقية، كأن يدعي أنه رئيس محكمة أو رئيس نيابة أو ضابط برتبة عقيد، ويتواصل مع المواطنين هاتفيًا مطالبًا إياهم بالحضور إلى مكان معين، أو يدعي أنه يعمل في أحد البنوك أو شركات الاتصالات، مؤكدًا أن الهدف من ذلك قد يكون إرهاب الشخص أو ابتزازه للحصول على منفعة منه.

وأوضح طارق العوضي، أن من صور الجرائم التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة التزوير المرتبط بأرقام الهواتف والحصول على القروض بأسماء المواطنين، مشيرًا إلى وجود قضايا عديدة تتعلق بشركات تمويل تتيح شراء بعض السلع اعتمادًا على رقم الهاتف وصورة البطاقة الشخصية.

وأشار طارق العوضي، إلى إحدى الوقائع التي تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالحصول على خطوط هواتف والتوجه إلى منطقة شعبية، وإيهام المواطنين بأنهم يقدمون لهم مساعدات تابعة لمؤسسات كبرى مستغلين أسماء هذه المؤسسات في تنفيذ عمليات النصب.