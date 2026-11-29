قال رجب العشماوي، أشهر منفذ أحكام في مصر، إن لقب "عشماوي" أُطلق عليه بسبب أن هناك شخصاً واحداً هو من كان يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام، وهو من قام بتنفيذ حكم الإعدام في ريا وسكينة، ولذلك أُطلق لقب "عشماوي" على كل من ينفذ حكم الإعدام.



وأضاف العشماوي، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، أن اسمه الحقيقي هو رجب عربي عفيفي، وأنه كان أمين شرطة، وفي يوم كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام على شخص وكان قبل أذان الفجر، وأن مسجون الإعدام يكون الليل بتاعه نهار، ويظل يتحدث مع نفسه ومع ربه، وقبل الفجر يتم أخذه، وإن كان يريد أن يتوضأ أو يصلي أو يأكل.

وتابع أن موته هو لحظة إدخال المفتاح في باب زنزانته، ويعلم ساعتها أنها لحظة النهاية.

وأضاف أن من اختاره لهذه المهنة هو "عم حلمي"، وتم الكشف عليه طبياً، وأول حالة شاهدها لمسجون سيتم إعدامه وهو واقف، فوجد "عم حلمي" يقول له: "مش خايف من المشهد؟" فقال له: "لا"، فقال له: "هاوشتك تشتغل عشماوي؟" ووافق، وبالفعل جاءت الموافقة بعد اجتياز الكشف الطبي، وكان عمره في أواخر الثلاثينات، وقوي الجسم، ومدى تحمله لهذه الواقعة.

وأشار إلى أن موقف العشماوي يكون صعباً، واللجنة تكون مشكلة من عدد من قيادات السجن ومدير الأمن ورئيس النيابة والطب الشرعي والواعظ.

وتابع أن من قام بتمرينه كان "عم حسين"، ففي الأول كان يقف ويشاهد، وشغلها عملي على الواقع، وأول حكم إعدام كان فيه مساعداً لعم حسين ويساعده في الإمساك بالمسجون وربط الحزام، ولا ينفع أن يكون هناك خطأ في تلك اللحظة، وتم تدريبه على المهنة على الطبلية مع عم حسين، ومع تكرار الحالات حتى وصل إلى 800 حالة، وكانت أول حالة إعدام وهو المسؤول فيها لرجل وسيدة قاما بقتل زوج السيدة.

وأوضح أنه مع تنفيذ حكم الإعدام تسكن القوة كلها على الحبل وليس على الجلد، ويتوقف النخاع الشوكي، وبعد تنفيذ حكم الإعدام يتم التأكد من النبض عن طريق الطب الشرعي، ويتم حمله إلى أقرب مستشفى.

وأشار إلى أنه من المستحيل أن يتم شنق إنسان ولا يموت، وأنه إنسان طبيعي دم ولحم ولديه مشاعر ويعيش وسط الناس عادي، والناس تتخيل أن عشماوي جبروت ولا يكلم أحداً، والناس التي تعرفه لا تخاف منه، وأنه يعيش بطبيعته كإنسان، ووقت تنفيذ الإعدام بالنسبة له هو وقت تنفيذ المأمورية، وفور ما تنتهي المأمورية يعود إلى الإنسان الطبيعي.

وأجاب أن الإعدام فجر الخميس إشاعة، وهو يتم في أي يوم في الأسبوع ويكون الساعة 7 صباحاً، ولا توجد أيام يُحرم فيها الإعدام.

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