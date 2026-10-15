نورهان الشيخ: منتدى مصر يناقش قضايا الدواء والصحة والأمن الغذائي بمشاركة الخبراء والشباب

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات صعبة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة على مختلف دول العالم، وهو ما يتطلب تنظيم الأفكار ووضع خطة عمل واضحة في مصر تتناسب مع حجم التحديات الراهنة.

وقالت نورهان الشيخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية "صدى البلد"، إن ملفات الدواء والصحة والأمن الغذائي تأتي في مقدمة القضايا التي تشغل المواطن المصري، ومن المقرر أن تحظى باهتمام كبير خلال مناقشات منتدى مصر، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

وتابعت أن المنتدى سيشهد مشاركة الخبراء والمتخصصين والمسؤولين التنفيذيين والشباب، بهدف مناقشة هذه الملفات من مختلف جوانبها، والخروج بتوصيات ومخرجات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في التعامل مع التحديات القائمة والاستعداد للمرحلة المقبلة.

تبادل الرؤى بشأن القضايا

وأشارت إلى أهمية مشاركة المعارضة الوطنية في فعاليات المنتدى، مؤكدة أنها جزء أصيل من النسيج الوطني، وأن الاستماع إلى وجهات نظرها بجدية يمثل خطوة مهمة نحو إثراء الحوار وتبادل الرؤى بشأن القضايا التي تواجه الدولة المصرية.