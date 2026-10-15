مصطفى كامل يعلن شراء فيلا جديدة لنقابة الموسيقيين.. تحرك لإنقاذ المقر من أزمة الإخلاء

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن شراء النقابة فيلا جديدة لتكون مقرًا لها، في خطوة تستهدف تأمين مستقبل النقابة والحفاظ على استقرارها، وتوفير مكان يليق بتاريخها ومكانتها.

قرار شراء المقر الجديد

وأوضح مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن قرار شراء المقر الجديد جاء في ظل تحديات تواجه المقر الحالي للنقابة بمنطقة وسط البلد، نظرًا لوجوده داخل عقار يضم أماكن مستأجرة، بالتزامن مع توجه لإخلاء المنطقة من المكاتب الإدارية.

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن هذه الظروف أثارت مخاوف بشأن مستقبل المقر الحالي، واحتمالات اضطرار النقابة إلى مغادرته دون توافر بديل مناسب، الأمر الذي دفع إلى التحرك مبكرًا لتأمين مقر جديد يضمن استمرار العمل النقابي دون معوقات.

استمرارية تقديم الخدمات

وأكد مصطفى كامل سعادته بإتمام خطوة شراء الفيلا الجديدة، معتبرًا إياها تطورًا مهمًا في مسيرة النقابة، وخطوة ضرورية للحفاظ على كيانها وضمان استمرارية تقديم الخدمات لأعضائها، بعيدًا عن أي تحديات تتعلق بمقرها الحالي.