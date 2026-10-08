مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته

أثار فيديو متداول لحامل تصريح شعبة الأداء عصام صاصا حالة من الجدل والتفاعل عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره خلال بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، حيث ظهرت سيجارة في يده أثناء الـ«لايف»، وهو ما دفع عدداً من رواد السوشيال ميديا إلى تداول الفيديو والتعليق عليه، وسط حالة من الجدل حول الواقعة.

ومع انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الأمر محل اهتمام من جانب نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، خاصة في ظل حرص النقابة على متابعة ما يتم تداوله بشأن أعضائها، والتأكد من حقيقة أي وقائع أو مقاطع فيديو تثير الجدل عبر مواقع التواصل.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه بمجرد حضور مجلس النقابة يوم الأحد المقبل، سيتم فحص الفيديو المتداول الخاص بعصام صاصا، للوقوف على مدى صحته وحقيقة ما ظهر خلال البث المباشر.

وأوضح مصطفى كامل أنه في حال التأكد من صحة الفيديو وثبوت الواقعة، فإن مجلس نقابة المهن الموسيقية سيتخذ القرار المناسب وفقًا لما يراه المجلس، مشددًا على أن النقابة تتعامل مع مثل هذه الوقائع بعد التحقق منها وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي تصريحات مصطفى كامل بالتزامن مع تداول مقطع فيديو لـ عصام صاصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الجدل بين الجمهور، وسط تساؤلات حول حقيقة الفيديو وما إذا كانت السيجارة التي ظهرت معه تحتوي بالفعل على مواد مخدرة.