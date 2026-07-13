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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميشغلنيش أي حد.. عصام صاصا يكشف حقيقة توجيه رسائل من خلال أغانيه

عصام صاصا
عصام صاصا
سارة عبد الله
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أوضح مطرب المهرجانات عصام صاصا، حقيقة توجيه رسائل إلى أحد مغني المهرجانات من خلال أغانيه ومنشوراته.

وقال صاصا عبر حسابه على انستجرام: “اللي يعرفني كويس يعرف إني ميشغلنيش أي حد في الدنيا، ولا عمري حطيت ولا هحط حد في دماغي، ومش معنى إني بنزل فيديوهات أو أغاني فيها ندب أقصد بيها حد خالص”.

وأضاف: “معظم الناس عارفة أنا على إيه، وهتلاقيني دايما رد فعل لناس عايزة تحط نفسها معايا، عشان عارفة إن الحمد لله ربنا كارمني والناس بتحب شغلي”.

واختتم رسالته مؤكدا أنه يفضل التسامح، لكنه يرد على من يتجاوز في حقه، قائلا: أنا لو حد طلع قال عليا كلمة غلط بعفي عنه لوجه الله، بس لو قال كلمتين ببدأ أوريه هو فين وأنا فين، وبعدها بسكت خالص والموضوع معايا بيموت في ساعتها.

وكانت قد قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تاجيل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق.

في الساعات الأولى من المحاكمة تغيب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن حضور الجلسة، حيث نظر قاضي المحاكمة القضية واستمع إلى محامي الخصم ومحامي المتهم.

عصام صاصا اغاني المهرجانات انستجرام

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