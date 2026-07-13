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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد رحيل الفنان .. من يحمي إرثه؟ مقترح ياسر جلال يعيد فتح ملف حقوق المبدعين وورثتهم | تقرير

ياسر جلال
ياسر جلال
تقى الجيزاوي
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أثار مقترح الفنان والنائب ياسر جلال بشأن تفعيل "حق الأداء العلني" للفنانين جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، بين مؤيدين يرون أنه خطوة مهمة لحماية حقوق المبدعين، وآخرين يناقشون آليات تطبيقه وتأثيره على صناعة السينما.

نجوم الفن يدعمون مقترح ياسر جلال 

وحظي المقترح بدعم عدد كبير من نجوم الفن، الذين أكدوا أهمية حفظ حقوق الفنانين عن أعمالهم، خاصة مع استمرار عرض الأعمال الفنية وانتقالها إلى المنصات الرقمية، بينما عاد النقاش حول حقوق المبدعين وورثتهم إلى الواجهة من جديد.

ومن أبرز الفنانين الذين دعموا هذه الخطوة محمود حميدة، هاني رمزي، إلهام شاهين، باسم سمرة، فتحي عبد الوهاب، يوسف الشريف، هشام ماجد، شيكو، غادة عادل، عمرو سعد، سهر الصايغ، ميرفت أمين ومي عمر، مؤكدين أن تفعيل حق الأداء العلني يمثل خطوة مهمة للحفاظ على قيمة عطاء الفنانين وصون حقوقهم.

حق الأداء العلني

وأثار ملف حق الأداء العلني جدلًا داخل الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصة حول طريقة تطبيقه والجهة التي ستتحمل الالتزامات المالية المرتبطة به.

وكان تحدث المنتج هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، عن الجدل الدائر، موضحًا أن الأمر يرتبط بتفسير قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذي يتضمن حقوقًا مجاورة لحق المؤلف.

وأشار عبدالخالق إلى أن تطبيق حق الأداء العلني يحتاج إلى وضع قواعد واضحة تحدد العلاقة بين الفنانين والمنتجين، مؤكدًا أن العقود بين الطرفين تلعب دورًا مهمًا في تحديد الحقوق والالتزامات.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تضمن حصول الفنانين على حقوقهم، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار صناعة السينما، خاصة مع وجود مخاوف من أن يؤدي التطبيق غير المنظم إلى أعباء إضافية على جهات الإنتاج.

نقابة المهن السينمائية توجه الشكر للفنان ياسر جلال 

ووجهت نقابة المهن السينمائية اليوم شكر وتقدير إلى الفنان والنائب ياسر جلال، تقديرًا لجهوده في دعم المبادئ القانونية الخاصة بحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لحق المؤلف.

وأكدت النقابة أن هذه الجهود تأتي في صالح دعم وحماية حقوق الفنانين في الأداء العلني، وضمان حصولهم على حقوقهم داخل مصر وخارجها، مع السعي لاستكمال الإجراءات والتشريعات اللازمة لتفعيل هذه الحقوق.

وأشارت النقابة إلى أن مشروع القانون الخاص بتفعيل هذه الحقوق جاء بعد جهود قانونية هدفت إلى صياغته بشكل متوازن يخدم منظومة العمل الفني ويحافظ على مصالح جميع الأطراف، مؤكدة أن حماية حقوق الفنانين تمثل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على قوة مصر الناعمة وريادتها الفنية.

وتظل قضية حقوق الفنانين بعد الرحيل واحدة من الملفات المهمة داخل الوسط الفني، فالأعمال التي صنعت وجدان الجمهور لا تغيب بغياب أصحابها، وهو ما يجعل حماية حقوق المبدعين وورثتهم خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة الفن وأصحابه.

ياسر جلال حق الأداء العلني المنتج هشام عبدالخالق غرفة صناعة السينما

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