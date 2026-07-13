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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرضان للفيلم المصري المستعمرة بمهرجان عمان السينمائي

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
محمد نبيل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي عن عرضين للفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد يوم 29 يوليو ويوم 1 أغسطس، وقد شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

أحداث الفيلم تتمحور حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

وأعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم عن أعضاء لجان تحكيم دورته السابعة، ومع استمرار المهرجان في التوسع من حيث الحجم والسمعة والحضور الدولي، تأتي لجان هذا العام لتجسد المسار اللافت الذي حققه المهرجان منذ انطلاقته.

وجرى اختيار أعضاء اللجان بعناية استناداً إلى خبراتهم الواسعة وإسهاماتهم البارزة في السينما وتنوّع خلفياتهم المهنية، بما يضمن تقييماً متوازناً ودقيقاً للأفلام المشاركة.
 

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل: 
تُسلط هذه المسابقة الضوء على المواهب الأولى ويُشترط أن يكون أول فيلم روائي طويل للمخرج/ة، أو ثاني فيلم روائي طويل للمخرج/ة، على أن يتضمّن أول تجربة لكاتب/ة سيناريو أو دور أول رئيسي لممثل/ة.

جوانا حاجي توما: تشكل المخرجة اللبنانية إلى جانب شريكها خليل جريج، ثنائياً فنياً وسينمائياً، من أبرز أعمالهما "بدي شوف" و"دفاتر مايا".

خالد عبد الله: ممثل وناشط مصري-بريطاني متعدد المواهب، اشتهر بأدواره في أعمال بارزة مثل "ذا كراون" و"آخر أيام المدينة" و"عدّاء الطائرة الورقية".

طارق الناصر: ملحّن وموزع موسيقي أردني يعد من أبرز الموسيقيين في العالم العربي، له طابع خاص في صناعة الموسيقى التصويرية لعدد من أهم الأعمال الدرامية العربية، منها "نهاية رجل شجاع" و"ملوك الطوائف" و"الملك فاروق" و"أخوة التراب".

هند صبري: تعد من أبرز نجوم العالم العربي، وقد بنت الممثلة التونسية مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 50 عملاً في السينما والتلفزيون، استهلت مشوارها الفني في الرابعة عشرة من عمرها بفيلم "صمت القصور" ومن أبرز أعمالها "بنات ألفة"، الفيلم الوثائقي الذي ترشح لجائزة الأوسكار. 
 

فيلم المستعمرة عروض فيلم المستعمرة مهرجان عمان

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