الرئيس السيسي: موقفنا ثابت بشأن إقامة دولة فلسطينية تؤدي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتجنب وقوع نزاع في السودان، مشيرًا إلى أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة يُعد من مقتضيات الأمن القومي المصري والعربي.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026، الذي أُقيم بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة، حيث حضر الرئيس مأدبة الإفطار التي أقامتها الأكاديمية على هامش الاحتفال، عقب انتهاء فعالياته.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تواجه مخاطر على حدودها الجنوبية والغربية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار دول المنطقة.

وأشار إلى أنه أكد خلال لقاءاته واتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ عام 2014، أن إقامة دولة فلسطينية ستعود بالنفع على الجميع، وتسهم في تحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.