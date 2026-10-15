الرئيس السيسي: أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ولن نقبل المساس بأمن المملكة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، مشددًا على أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان مصلحة استراتيجية مشتركة بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بمأدبة إفطار بحفل اكاديمية الشرطة، أن استهداف المملكة العربية السعودية يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والمصري، نظرًا لمكانتها الكبيرة ودورها المؤثر في المنطقة، مؤكدًا رفض مصر لأي مساس بأمن المملكة أو استقرارها بأي شكل من الأشكال.

وشدد الرئيس على موقف مصر الداعم لاستقرار المملكة العربية السعودية، وضرورة العمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، بما يحافظ على أمن المنطقة ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات.

حماية المصالح الاقتصادية

كما أكد أهمية حماية الممرات البحرية في المنطقة وضمان أمن الملاحة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لاستقرار المنطقة وحماية المصالح الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية.