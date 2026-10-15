تخفيضات تصل لـ 25 %.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن مبادرة تقليل الأسعار

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن مبادرة تخفيض الأسعار اطلقها وزير التموين لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مبادرة تخفيض الأسعار تم تنفيذها في 284 منفذ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومجمعات كاري اون ".



واكمل احمد كمال :" مبادرة تخفيض الأسعار تشمل 30 سلعة أساسية والسكر بـ 25 جنيه والأرز بـ 25 جنيه والدقيق بـ 20 جنيه والزيت 700 مللي بـ 50 جنيه ".



ولفت احمد كمال :" المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر وتنتهي في مارس 2027 وهناك تقييم مستمر للمبادرة من خلال غرفة عمليات الوزارة ".



واكمل احمد كمال :" جولات ميدانية لمتابعة سير مبادرة تخفيض الأسعار للتأكد من الالتزام بالأسعار ونسب التخفيضات التي تتراوح بين 20 و 25 % ".