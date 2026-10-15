تموين كفر الشيخ: تكثيف الرقابة على المخابز وآليات فورية لشكاوى المواطنين

قال المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية تكثف جهودها الرقابية على مدار الساعة للتأكد من توافر السلع الأساسية، والالتزام بالأسعار والأوزان المقررة في المخابز والأسواق.

وأضاف خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أن مصر تعيش مرحلة "العبور الجديد اللي هو عبور الجمهورية الجديدة مع قيادتنا وجيشنا وشعبنا".

وأشار إلى أن الحملات التموينية تتابع بدقة التزام المخابز السياحية والبلدية، وتتأكد من وزن وجودة الخبز، وسلامة تراخيص المنشآت والشهادات الصحية للعاملين، بالتنسيق مع جهات أخرى مثل الحماية المدنية.

وبين أن هناك قنوات مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين تشمل "موقع الوزارة" و"موقع المديرية"، بالإضافة إلى الخطوط الأرضية، مضيفاً أن أرقامه الشخصية متاحة لأغلب المواطنين في المحافظة حيث يتم التحرك فوراً للتأكد من الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.